Unfallflucht mit 2,62 Promille

Eine 38-jährige Pkw-Fahrerin aus Bamberg verursachte am Freitagabend einen Verkehrsunfall in Kramersfeld, indem sie nach links von der Fahrbahn abkam, einen dort geparkten Pkw rammte und diesen in ein Grundstück schob. Anschließend flüchtete sie vom Unfallort. Sie bemerkte jedoch offensichtlich nicht, dass sie während des Unfalls ihr Kennzeichen an der Unfallstelle verloren hatte. So konnte die Halterin schnell ermittelt werden. Bei ihr wurde ein Atemalkoholwert von 2,62 Promille festgestellt. Sie wird nun angezeigt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholgenusses, sowie Unfallflucht. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt. pol