Unfallflucht in Vestenbergsgreuth

Am Donnerstag ist um die Mittagszeit in Vestenbergsgreuth ein Auto angefahren worden. Das beschädigte Fahrzeug, ein VW Golf, stand in einer Einfahrt in der Schmidsleite. Vermutlich beim Wenden und Einfahren in den Hofraum durch ein anderes Fahrzeug kam es zu einem Anstoß. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der Schaden am geparkten Auto liegt bei etwa 400 Euro. Die Polizei in Höchstadt bittet um Hinweise unter Telefon 09193/63940.