Unfallflucht in Kirchehrenbach

Am Dienstag ist in Kirchehrenbach zwischen 11 und 18 Uhr in der Heugasse ein weißer Seat Ateca, der in einer Parkbucht ordnungsgemäß abgestellt war, angefahren und beschädigt worden. Der unbekannte Verursacher wendete möglicherweise in einer Hofzufahrt unmittelbar daneben, in der landwirtschaftliche Maschinen abgestellt sind. Obwohl an dem geparkten Auto ein Schaden von rund 3000 Euro entstanden ist, entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer von der Unfallstelle. Hinweise zur Aufklärung der Unfallflucht erbittet die Polizeiinspektion Ebermannstadt, Telefon 09194/7388-0.