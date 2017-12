Unfallflucht in Eggolsheim

Am Samstag ist zwischen 11.30 und 15 Uhr in der Schulstraße in Eggolsheim ein geparkter BMW von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin, ohne sich um den entstandenen Schaden von mindestens 2500 Euro zu kümmern. Wer Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Forchheim unter der Telefon 09191/7090-0 in Verbindung zu setzen.