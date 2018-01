Unfallflucht in der Schubertstraße

Von Samstagabend auf Sonntagmorgen hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Schubertstraße in Forchheim einen ordnungsgemäß geparkten braunen 3er BMW am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Ohne sich um den hinterlassenen Schaden in Höhe von circa 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher. Die Polizei in Forchheim führt Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht Zeugen des Vorfalls.