Unfallflucht in der Gräfenberger Straße

Eine Unfallflucht hat sich am Dienstag in Uttenreuth (Kreis Erlangen-Höchstadt) zugetragen. In der Zeit zwischen 9.30 und 10 Uhr parkte die Geschädigte ihren Ford Transit auf Höhe der Firma Medav, Gräfenberger Straße 24, am rechten Straßenrand. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte im Vorbeifahren den linken Außenspiegel des Ford. Der Schaden beträgt circa 150 Euro. Zeugen des Vorfalles werden dringend gesucht, wie die Polizei Erlangen-Land mitteilt.