Unfallflucht in Baiersdorf geklärt

Am Mittwoch um 9.32 Uhr ist in Baiersdorf (Kreis Erlangen-Höchstadt) auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Forchheimer Straße ein geparktes Auto angefahren worden. Das Fahrzeug war am Kotflügel und der Felge vorn links sowie an der Fahrertür massiv beschädigt worden. Die Schadenshöhe wird auf 3500 Euro geschätzt. Der Verursacher hinterließ dabei Lackspuren am beschädigten Fahrzeug und entfernte sich, zunächst unerkannt. Ermittlungen vor Ort ergaben dann Hinweise auf den Unfallverursacher. Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren eingeleitet.