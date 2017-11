Unfallflucht in Bad Staffelstein

Ein ungutes Erlebnis hatte eine Coburgerin in Bad Staffelstein. Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Bischof-von-Dinkel-Straße kam es am Montag um 18 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Beim Verlassen des Einkaufsmarktes konnte die 35-jährige Coburgerin noch Unfallgeräusche hören. Beim genauen Hinschauen stellte sie fest, dass ein heller Mittelklasse-Pkw mit SHL-Kennzeichen ihren geparkten 1er BMW an der Heckstoßstange touchiert hatte, sich aber dann, ohne sich um den Schaden zu kümmern, vom Parkplatz entfernte. Wer genauere Hinweise zum Verursacherfahrzeug machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Staffelstein unter der Telefonnummer 09573/2223-0 in Verbindung zu setzen. pol