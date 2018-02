Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz

Eine Unfallflucht hat sich am Sonntag in Forchheim ereignet. Für etwa eine Stunde parkte eine 45-Jährige ihren VW Golf am Nachmittag auf einem Parkplatz eines Supermarkts in der Nähe einer Bäckerei in der Bayreuther Straße. Als sie zu ihrem Auto zurückkam, musste sie feststellen, dass die Stoßstange verkratzt und aus der Halterung gesprungen war. Dadurch entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Forchheim sucht nach Zeugen, die den Unfallverursacher beim Ausparken beobachteten, unter Telefon 09191/7090-0.