Unfallflucht auf der Kreisstraße

Als eine Autofahrerin am Freitagmorgen gegen 7.20 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Ramsthal und Euerdorf in Richtung Euerdorf unterwegs war, kollidierte ihr Pkw mit einem Pkw, der in entgegengesetzter Richtung fuhr und zu weit nach links abgekommen war. Am Auto der Frau wurde das Gehäuse des linken Außenspiegels abgerissen. Der Sachschaden wird auf ungefähr 300 Euro geschätzt. Der Unfallgegner fuhr einfach weiter. Bei seinem Pkw soll es sich um ein dunkles Auto gehandelt haben. Mehr ist bisher nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Sie können sich unter Tel.: 09732/9060 bei der Polizeiinspektion Hammelburg melden. pol