Unfallflucht auf dem Parkplatz

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Hindenburgplatz in Dachsbach ist am Mittwoch zwischen 13 und 14 Uhr ein geparkter schwarzer Ford Focus angefahren worden. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 09161/88530 bei der Polizei Neustadt zu melden. pol