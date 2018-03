Unfallflucht am Pilatus-Campus

500 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Autofahrer auf einem Parkplatz am "Pilatus-Campus" angerichtet. Am Mittwoch in der Zeit von 8.10 bis 17 Uhr hatte eine 44-Jährige ihren roten Mitsubishi Outlander an der dortigen Bäckereifiliale geparkt. Als sie zu ihrem Wagen zurückkam, stellte sie fest, dass dieser offensichtlich angefahren worden war. Der unbekannte Verursacher entfernte sich, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Hinweise zum Unfall nimmt die Polizei Forchheim unter 09191/70900 entgegen.