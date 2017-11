Unfallflucht am Haßfurter Krankenhaus

Unfallflüchtiger gesucht: Am Freitag zwischen 9.30 Uhr und 10.20 Uhr stellte eine Frau ihren weißen Audi mit Düsseldorfer Zulassung auf dem Parkplatz vor dem Krankenhaus in Haßfurt ab. In diesem Zeitraum fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug den Audi im Bereich der hinteren linken Stoßstange an. Beim Verursacherfahrzeug dürfte es sich um ein schwarzes Fahrzeug gehandelt haben, da am beschädigten Audi schwarzer Farbabrieb gesichert werden konnte. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.