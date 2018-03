Unfallfahrer macht sich aus dem Staub

Als ein 65-jähriger Mann am Donnerstagmorgen auf dem Hubmannparkplatz in der Hinteren Gasse zu seinem abgestellten Mercedes zurückgekommen ist, bemerkte er einen frischen Unfallschaden in Höhe von rund 2500 Euro an der vorderen Stoßstange. Der Verursacher hatte sich entfernt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09132/78090. pol