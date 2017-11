Unfallfahrer hatte Alkohol konsumiert

Ein Pkw-Fahrer wandte sich am Donnerstagmorgen an die Polizei und meldete einen Unfall an der B 278 bei Euerdorf. Als die Streife dort eintraf, stellte sie einen beschädigten blauen Audi-A4-Kombi und einen Unfallschaden an der Leitplanke fest. Der vor Ort befindliche Fahrzeughalter roch zudem nach Alkohol, ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,4 Promille. Der Mann gab nun zudem an, dass sich der Unfall bereits in der Nacht zuvor ereignet habe. Nachdem sich die genauen Umstände vor Ort nicht klären ließen, wurde dem Mann zunächst eine Blutprobe entnommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 09732/9060. pol