Unfallfahrer geht erstmal in die Sauna

Dank einer aufmerksamen Zeugin ist am Dienstagnachmittag eine Unfallflucht auf dem Parkplatz des Freizeitbades "Atlantis" in der Würzburger Straße schnell geklärt worden. Die Frau konnte beobachten, wie ein 70-jähriger Mercedesfahrer mit seinem Fahrzeug einen geparkten Opel anfuhr. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt rund 2300 Euro. Der Unfallfahrer stieg aus und inspizierte das Malheur. Statt sich dann jedoch um eine Unfallaufnahme und Schadensregulierung zu bemühen, parkte er seinen Mercedes einfach um und besuchte in aller Ruhe die Sauna. Dort konnte er im Anschluss angetroffen werden. Die Tat gab er zu.