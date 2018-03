Unfallfahrer flüchtete unerkannt

Am Samstagnachmittag kam es auf dem Parkplatz eines Fitness-Studios in der Kissinger Straße zu einer Unfallflucht. Offensichtlich touchierte ein Pkw beim Ausparken oder Rangieren auf dem Parkplatz einen dort abgestellten Mercedes. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden in einer Höhe von circa 1000 Euro zu kümmern.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei Bad Brückenau (Telefon 09741/6060) melden. pol