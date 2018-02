Unfall wegen Schneeglätte

Bei einem Unfall auf der Autobahn 73 ist im Landkreis Coburg glücklicherweise niemand verletzt worden. Ein Pkw geriet ins Schleudern und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Wie die Verkehrspolizeiinspektion Coburg berichtet, hatte ein 23-jähriger Renault-Fahrer am Montagnachmittag auf der A 73 in Richtung Suhl auf der linken Fahrspur bei schneebedeckter Fahrbahn und dichtem Nebel die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Vermutlich war der Mann viel zu schnell unterwegs. Denn das Fahrzeug brach aus und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto so stark beschädigt, dass es durch einen Abschleppdienst geborgen werden musste. Der Fahrzeugführer wurde nicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die linke Fahrspur der Autobahn in Richtung Norden für ungefähr eine Stunde gesperrt. pol