Unfall mit einem Fahrschulauto

Am Freitagnachmittag ist es in Buckenhof (Kreis Erlangen-Höchstadt) in der Straße Am Tennenbach zu einem Verkehrsunfall gekommen, an dem ein Fahrschulauto beteiligt war. Der Fahrschüler wollte rückwärts aus einer Parklücke ausparken. Als er bis zur Straßenmitte gefahren war, bemerkte er, dass ein Fahrzeug, welches auf der Straße Am Tennenbach zunächst stand, ebenfalls rückwärts in seine Richtung fuhr. Deswegen bremste er sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Das andere Auto, besetzt mit einem 48-jährigen Mann aus Uttenreuth, fuhr jedoch weiter und fuhr auf das Fahrschulauto auf. Verletzt wurde hierbei niemand. Es entstand jedoch ein Sachschaden von insgesamt circa 3500 Euro, wie die Polizei Erlangen-Land mitteilt. pol