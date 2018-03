Unfall legt die B 505 lahm

Die B 505 war gestern Nachmittag zwischen den Ausfahrten Hirschaid und Pettstadt für mehrere Stunden komplett gesperrt. Grund war ein schwerer Unfall mit vier Fahrzeugen, bei dem sechs Menschen verletzt wurden.

Zwischen Pettstadt und Hirschaid war ein silberner VW Passat, der in Fahrtrichtung Höchstadt unterwegs war, gegen Mittag aus bisher nicht geklärter Ursache in den zweispurigen Gegenverkehr geraten. Dort stieß das Fahrzeug frontal mit einem schwarzen Land Rover mit britischem Kennzeichen zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Auch ein silberner Kleintransporter und ein Lkw wurden touchiert, aber weniger schwer beschädigt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 50 000 Euro.



Sechs Verletzte

Im silbernen Kombi wurde eine Person kurzzeitig eingeklemmt. Vier Personen wurden leicht verletzt, zwei mittelschwer.

Die Aufräumarbeiten dauerten aufgrund der weit verteilten Trümmer bis in den Nachmittag. jw