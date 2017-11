Unfall in der Einfahrt FO-Süd

Am Donnerstagvormittag hat ein 51-jähriger VW-Fahrer an der Anschlussstelle Forchheim-Süd in die A 73 Richtung Nürnberg einfahren wollen, doch das ging schief.

Auf dem Beschleunigungsstreifen vor ihm befanden sich bereits drei Fahrzeuge, deshalb fuhr er sofort auf den rechten Fahrstreifen der Autobahn und beschleunigte dort. Gerade in diesem Moment wollte der Lkw am Ende des Beschleunigungsstreifens ebenfalls nach links in die Autobahn einscheren.

Daher wechselte der 51-Jährige auf die Überholspur und übersah dabei einen hier fahrenden 28-jährigen Seat-Fahrer. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den VW auf. Beim Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 6000 Euro, wie die Verkehrspolizei Bamberg berichtet. pol