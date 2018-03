Unfall in Biogasanlage

Am Freitagnachmittag kam es im Ortsteil Weischau zu einem Unfall in einer Biogasanlage. Das teilt die Polizeiinspektion Neustadt mit. Der Betreiber wollte Gülle von einer Biogasgrube in eine andere umfüllen. Dabei lief diese jedoch über, so dass circa 10 bis 30 Kubikmeter eines Gülle-Wasser-Gemisches zunächst über das Grundstück, dann in den Straßengraben und von dort quer durch den Ort liefen.

Dem Betreiber gelang es im Laufe des Abends, durch das Einrichten von Sperren und das Abpumpen der Gülle, ein weiteres Ausbreiten der stinkenden Flüssigkeit zu verhindern. Experten des Wasserwirtschaftsamtes und des Landratsamtes Coburg waren vor Ort. Es wird nun geprüft, ob durch den Unfall eine Gewässerverunreinigung verursacht wurde. pol