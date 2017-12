Unfall beim Rangieren

Am Samstagmittag parkte eine Pkw-Fahrerin rückwärts aus einer Parklücke aus. Dabei stieß sie mit ihrem Wagen leicht gegen einen dahinter stehenden Pkw. Während am Auto der Unfallverursacherin lediglich ein Schaden von 50 Euro entstand, beläuft sich der Schaden am anderen Wagen auf ca. 500 Euro. pol