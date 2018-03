Unfall beim Einscheren verursacht

Ohne auf den bevorrechtigten Verkehr zu achten, ist am Samstagnachmittag eine unbekannte Autofahrerin an der Anschlussstelle Forchheim-Nord in Fahrtrichtung Bamberg in die Hauptfahrbahn eingeschert.

Eine 19-jährige BMW-Fahrerin musste nach links ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, und kollidierte dabei mit dem VW eines 45-Jährigen.



Polizei bittet um Hinweise

Bei dem Fahrzeug der Unfallverursacherin (circa 25 Jahre, helle Haarfarbe) soll es sich um einen dunklen SUV handeln. Der Gesamtschaden beträgt 9000 Euro. Die Verkehrspolizei Bamberg bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0951/9129-510.