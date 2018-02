Unfall bei Fahrt rückwärts

Beim Rückwärtsfahren hat es gekracht. Dabei entstand ein Sachschaden von mindestens 5000 Euro, teilt die Polizeiinspektion Coburg mit. Am Donnerstag um 13.30 Uhr wollte ein 29-Jähriger in der Kellergasse im Ebersdorfer Ortsteil Frohnlach mit seinem Seat aus einer Garage ausfahren. Dabei übersah er das Auto einer 52-Jährigen, die die Kellergasse in Richtung der Bundesstraße 303 befuhr. Die 52-Jährige krachte in die hintere rechte Seite des Seat. Verletzt wurde niemand. Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt gegen den 29-Jährigen wegen eines Verstoßes nach der Straßenverkehrsordnung. red