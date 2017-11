Unfall an der Wanderbaustelle

Am Donnerstagnachmittag fuhr ein 65-jähriger Kleintransporterfahrer auf dem linken Fahrstreifen der A 73 in Richtung Nürnberg. Aufgrund einer Wanderbaustelle bremste ein vorausfahrender 77-jähriger Mercedes-Fahrer ab. Diese Situation erkannte der 65-Jährige zu spät und fuhr auf. Beim Unfall wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Der 77-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. pol