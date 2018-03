Unfälle wegen Kuhfladen?

Anfang September verunglückte ein 16-Jähriger auf der kurvenreichen Strecke zwischen Motten und Kothen schwer. Die Polizei vermutet, dass er zu schnell gefahren ist, die Kontrolle über sein Motorrad verlor und stieß schließlich mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Der Jugendliche verletzte sich schwer, die Straße musste voll gesperrt werden, der Schaden beläuft sich auf rund 11 000 Euro, hieß es im Polizeibericht. Es ist bereits der sechste Motorradunfall, den die Polizei auf der Strecke registriert hat - innerhalb von fünf Monaten.

Sein Vater, Rainer Heil aus Oberzell, hat dafür eine Erklärung. "Die Straße war verschmutzt. Das kommt oft vor. Mein Sohn ist nicht zu schnell gefahren, sondern sein Hinterrad ist in der Kurve weggerutscht", sagt er. Ein Landwirt aus Motten treibe sein Vieh über die Staatsstraße - und das verdrecke die Straße durch ihre Hinterlassenschaften.



Straße sofort gereinigt

Bürgermeister Jochen Vogel (CSU) bestätigte den Almauftrieb, stellt aber klar: "Der Landwirt reinigt die Straße danach. Außerdem weist ein Schild darauf hin, dass in dem Bereich Vorsicht geboten ist." Bad Brückenaus Polizeidienststellenleiter Herbert Markert betont: "Eine Gefahr durch das Viehtreiben auf der Staatsstraße, die dringende Maßnahmen erforderten, liegt nicht vor." Der Unfall sei auf einen Fahrfehler des Betroffenen zurückzuführen, so wie es bei allen registrierten Unfällen in den vergangenen Monaten auf der Strecke der Fall gewesen sei.

Das Problem ist auch Bürgermeister Jochen Vogel (CSU) bekannt. "Ich fahre selbst Motorrad. Die Straße ist wunderschön", sagt er gegenüber unserer Zeitung. Besonders reizvoll seien für die Biker die Kurven, verbunden mit längeren Geraden dazwischen.



Biker aus ganz Deutschland

Wenn der Rathauschef an seinem Schreibtisch steht, hat er einen guten Blick auf die Staatsstraße. Gerade in den Sommermonaten zwischen Mai und Oktober kommen die Motorradfahrer und treffen sich zum Teil im Pulk. "Dann fahren sie die Straße rauf und runter, immer wieder", beschreibt Vogel.

An den Nummernschildern sieht er, dass es keineswegs nur Mottener sind: Die Biker kommen aus ganz Deutschland. Mit den PS-starken Rädern verursachen sie einen Lärm, der im ganzen Ort zu hören ist. Da sich schon häufig Anlieger beschwert haben, ist das Thema sogar bereits im Gemeinderat diskutiert worden. Auch mit der Polizei hat es schon entsprechende Gespräche gegeben.

Herbert Markert, Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Bad Brückenau, ist die Route ebenfalls ein Dorn im Auge, vor allem da es immer öfter Unfälle gibt. Von den insgesamt sechs Stück seit Mai gab es dreimal Schwerverletzte und dreimal Leichtverletzte, zum Glück endete keiner tödlich. In der Motorradsaison 2016 sind nur zwei Unfälle registriert worden.

Den Anstieg erklärt sich Markert mit dem Ausbau der Straße, die vergangenes Jahr fertig wurde: Seit 2014 sind Schlaglöcher beseitigt und die Kurven breiter und übersichtlicher geworden. Auf Drängen der Gemeinde Motten wurde eine doppelte Leitplanke angebracht. "Die Strecke ist jetzt zwar sicherer, aber dafür noch attraktiver für Biker geworden", sagt der Polizeibeamte.

Um weitere Unfälle vorzubeugen, hat die Polizei die Straße verstärkt kontrolliert. Ihre Bilanz bislang: Nur ein Unfall ist durch Rasen verursacht worden. "Es gibt zwei Haarnadelkurven mit einer 180-Grad-Wendung. Doch sie sind übersichtlich, weshalb eine Geschwindigkeitsreduzierung nicht nötig ist. Die meisten Unfälle passieren aus Leichtsinn, nicht weil zu schnell gefahren wurde", erklärt Markert. Für die Biker-Saison des nächsten Jahres appelliert der Dienststellenleiter an die Vernunft der Fahrer und erinnert an verschärfte Verkehrskontrollen, die geplant sind.



Gut vernetzt

Doch Vogel weiß, dass das nur bedingt hilft. "Die Motorradfahrer sind gut vernetzt. Sobald einer mitkriegt, dass kontrolliert wird, werden alle anderen benachrichtigt und die Strecke ist wie leergefegt. Ist die Kontrolle beendet, kommen sie wieder", sagt er. Eine Alternative sieht er aber auch nicht: "Die Leute müssen sensibilisiert werden."