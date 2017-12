Unermüdliches Werkeln im Kirchenumfeld für Gottes Lohn

Monatelang wurde in der Sankt-Laurentius-Kirche gearbeitet, um dem 500 Jahre alten Sakralbau zu seinem Jubiläum ein strahlendes Antlitz zu verleihen, nun ist das Umfeld des Gotteshauses an der Reihe. Unermüdlich arbeiten Helfer zu Gottes Lohn.

"Wir sind wirklich sehr dankbar, dass wir die vielen ehrenamtlichen Helfer haben", sagt Kirchenpfleger Ludwig Hennemann mit Stolz. Die veranschlagten 30 000 Euro an Kosten sind für die kleine Kirchenstiftung kein Pappenstiel, zumal die aufwendige Innenrenovierung bereits 190 000 Euro kostete. Und so sind die rund 800 Stunden ehrenamtlicher Arbeit ein wichtiger Faktor, um die Kosten zu senken. "Ein einzigartiges Engagement, das wieder einmal den Zusammenhalt im Dorf unter Beweis stellt", betont Hennemann.

Anfang November sollen die Arbeiten rund um "Sankt Laurentius" abgeschlossen sein. "Wir haben bewusst die vielen Veranstaltungen des Jubiläumsjahrs abgewartet, bis mir mit den Außenarbeiten begonnen haben", so Hennemann. "Allerdings mussten wir unbedingt noch heuer starten, da uns die Feuchtigkeit rund um die Kirchenmauern Probleme macht."

Gerade im Winter. Und so wird, als eine der wichtigsten Maßnahmen, eine neue Drainage verlegt. Darüber hinaus wird das Umfeld der Kirche neu gepflastert. Was die Arbeiten erschwert: Die Kirche liegt erhöht im Ortskern, der eingefriedete Kirchhof ist nur über Treppen erreichbar. "So mussten wir einen Kran aufstellen, um Aushub aus dem Umfeld der Kirche heraus und beispielsweise Kies und Pflastersteine hineinzubringen", erklärt der Kirchenpfleger. Bei manchen Arbeiten werden die Ehrenamtlichen von der Ebensfelder Baufirma Schmittinger unterstützt, ebenso ist die Firma Elektro Schmitt eingebunden.

Im Zuge der Neugestaltung des Kirchenumfelds werden auch Strahler installiert. "Wir haben dann künftig die Möglichkeit, unsere Sankt-Laurentius-Kirche von zwei Seiten nachts zu beleuchten", so Hennemann. Damit geht für so machen Lätterbocher ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung.

Für die Außenarbeiten wird die katholische Kirchenstiftung wohl keine Zuschüsse erhalten. Darüber hinaus sind auch bei der Innenrenovierung einige "Finanzspritzen" kleiner ausgefallen als erwartet. So hofft man, über Spenden die Finanzlast etwas abfedern zu können.