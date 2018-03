Uneinsichtiger Fahrzeugführer

Während die Polizei die Unfallflucht zwischen Staatsbad und Bad Brückenau aufnahm, fuhr ein schwarzer Opel Corsa mit unangebrachter, hoher Geschwindigkeit an der deutlich sichtbaren Unfallstelle vorbei. Als dieser nach etwa zehn Minuten erneut zur Unfallstelle kam, wurde das Fahrzeug angehalten. Der 32 Jahre alte Fahrzeugführer wurde mit 30 Euro verwarnt, weil er seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Beim Wiederanfahren hatte es der Opel-Fahrer noch so eilig, dass er die Reifen durchdrehen ließ. Aufgrund seines uneinsichtigen Verhaltens werden die Personalien an das Landratsamt übermittelt, mit dem Vorschlag, den Betroffenen zum Verkehrsunterricht vorzuladen. pol