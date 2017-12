Ganz schön was los im Bambados-Freibad: Trotz herbstlicher 18 Grad gleicht das ehemalige Stadionbad einem Wimmelbild aus Kinderbüchern. Doch wo sonst Gäste in Bikini oder Badehose planschen, tollen an diesem Sonntag ungewöhnliche Besucher im kühlen Nass. Zum Hundebadetag der Stadtwerke Bamberg sind zahlreiche Vierbeiner und deren Herrchen gekommen. Der tierische Abschluss der Freibad-Saison ist zur Tradition geworden, im vergangenen Jahr kamen rund 800 Hunde.

"Das ist einfach eine schöne Sache!", befindet Peter König, Vorsitzender des Tierschutzvereins Bamberg. Dem Verein kommt ein Teil der Einnahmen der Veranstaltung zugute. Doch nicht nur den Vierbeinern scheint das Schwimmen im chlorfreien Wellenbad und das Fangen der Bälle und Gummiknochen Spaß zu machen. "Das Zusammensein mit den anderen Besitzern macht das Event zu einem richtigen Familientag!", freut sich Michaela Steinfelder von den Bamberger Stadtwerken.

Nach dem Sonntag ist Schluss mit dem Badespaß: Das Wasser der Außenbecken wird abgelassen und das Bambados-Freibad für den Winter vorbereitet. Pünktlich zur nächsten Saison wartet dann frisches Wasser auf die zweibeinigen Badegäste.