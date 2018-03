Und einer sagt: "Trotzdem!"

Christian Springer präsentiert am Freitag, 13. April, sein Programm "Trotzdem!". Die Welt ist schlimm. Aber die Antwort des Kabarettisten darauf lautet: Trotzdem! Die Veranstaltung findet ab 19.30 Uhr im Bad Kissinger Kurtheater statt.

Der Name des Programms von Christian Springer ist nicht nur die Überschrift für einen Kabarettabend: "Trotzdem" heißt weitermachen, nicht aufgeben, und sich nicht den Schneid abkaufen lassen. Aber keine Angst, dieser Abend ist kein Coaching-Seminar, sondern politisches Kabarett.

Ein Mann zeigt Haltung und haut auf die Feigheiten der Menschen drauf. Denn Christian Springer geht es ums Ganze. Er ist der Aufreger unter Deutschlands Kabarettisten, der "Trotzdem-Män". Auf der Bühne sehen die Zuschauer einen satirischen Mutmacher, der leichtfüßig Sinn und Unsinn zu skurrilen politischen Kabarett-Geschichten verknüpft. Im echten Leben hat er seine Leidenschaft zur Mission gemacht, und versucht den Flüchtlingen im Nahen Osten mit seinem gemeinnützigen Verein Orienthelfer e.V. ein erträglicheres Leben

zu schaffen.

Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, unter Tel.: 0971/804 84 44, per E-Mail ( kissingen-ticket@badkissingen.de ) sowie in der Geschäftsstelle der Saale-Zeitung in Bad Kissingen erhältlich. red