...und am Brunnen sitzt eine Fee

daniela pondelicek



Gäbe es Zeitreisen, dann würde eine Epoche vermutlich die meisten "Zeittouristen" anlocken: das Mittelalter. Es übt auch heute noch eine ungeahnte Faszination auf Menschen aller Altersstufen aus und wäre vermutlich der Verkaufsschlager jedes "Zeitreise-Büros". Doch auch ohne DeLorean, Tardis oder Zeitreisesofa ist es in Coburg möglich, in längst vergangene Zeiten einzutauchen. Das Fantasie-Mittelalterfest im Hofgarten lässt das Mittelalter wieder lebendig werden und bietet alles, was das Herz eines Mittelalter-Fans höherschlagen lässt.

Rund um den Herzog-Alfred-Brunnen treffen die Besucher - seit Samstag und noch bis Dienstag - Ritter und Burgfräulein, lauschen den Klängen mittelalterlicher Musik und versuchen sich selbst am Schmieden, Punzieren und Kettenhemd-Flechten, um dann im "Ogergrill" oder in der "Elfenküche" einzukehren. Und auch die Fantasie kommt bei diesem Mittelalterfest nicht zu kurz: Am Brunnen hat es sich eine Nixe gemütlich gemacht, und über das Festgelände schlendern Cosplayer, die mit ihren Kostümen ihre Lieblingsfiguren aus Comic, Film und Fernsehen verkörpern.



Aufwendige Kostüme

Mit Melanie Schlund ist auch eine Disney-Prinzessin mit am Start: Sie schlüpft für ihren Besuch des Mittelalterfestes in die Rolle der Prinzessin Aurora. "Das Kostüm habe ich selbst genäht", erklärt sie. Vor drei Jahren habe sie das Cosplay für sich entdeckt. "Allein der handwerkliche Entstehungsprozess jedes einzelnen Kostüms ist wahnsinnig schön", erzählt sie. Und auch das Tragen des fertigen Cosplays auf Conventions gefalle ihr sehr. "Dort kommt man mit anderen Fans ins Gespräch und knüpft neue Kontakte." Wie lange sie für die Fertigstellung brauche, komme auf den Umfang des Kostüms an: "An Aurora habe ich eine Woche lang genäht, aber es gab auch Kostüme, an denen saß ich einen Monat lang." Zu ihrem Fundus gehören viele Figuren aus Animes, aber auch Anastasia aus dem gleichnamigen Zeichentrickfilm und kriegerische Rüstungen.

Bei Kindern kommt eine spezielle Form des Cosplays besonders gut an: In so genannten Fursuits laufen lebensgroße Plüschfiguren über das Mittelalterfest. Hanna, sechs Jahre alt, und Lena, vier Jahre alt, fanden dabei eines der japanischen Fabelwesen besonders toll. "Die sah aus wie eine Katze und hat mit uns Späße gemacht", erzählt Hanna. Das sei sehr lustig gewesen. "Und ihr Fell war total weich!" Derweil kommen Marla, sechs Jahre alt, und Hanna, drei Jahre alt, bei den Mitmachstationen auf dem Mittelalterfest auf ihre Kosten: Sie machen bei einer mittelalterlichen Schatzsuche mit, schauen sich die Bauernhoftiere an und schmieden sich ihr eigenes Hufeisen. "Das war total leicht", sagt Marla freudestrahlend. Und auch Hanna ist überglücklich: "Es hat total Spaß gemacht, das Hufeisen zu machen!" Auf dem Mittelalterfest gefalle es Marla sehr: "Es ist richtig toll hier!"

Das Mittelalterfest behält auch nach Anbruch der Dunkelheit seinen Charme: Durch Laternen in den Baumwipfeln entsteht eine idyllische Atmosphäre, auf die auch gerne mal mit einem Krug Met oder "Drachenblut" angestoßen wird. Den Höhepunkt des Mittelalterfests bildet eine spektakuläre Feuershow. - Der Eintritt zum Mittelalterfest im Hofgarten ist frei. Lediglich für den Kinderspielbereich wird eine Schutzgebühr von zwei Euro erhoben.