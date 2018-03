Unbewohntes Haus von Einbrecher heimgesucht

Ein bislang Unbekannter hat am vergangenen Wochenende die Eingangstür zu einem unbewohnten Wohnhaus in der Zehentgasse aufgehebelt und dabei einen Sachschaden von mindestens 200 Euro verursacht. Entwendet wurde aus dem unbewohnten Haus nichts. Die Einbruchsermittler der Coburger Polizeiinspektion ermitteln und bitten Zeugen, die zu dem Vorfall am Wochenende sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 09561/ 645 209 an die Polizei zu wenden. pol