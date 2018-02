Unbequemer Gegner zu Gast

Der PSV Franken Neustadt (1. Platz, 20:8 Punkte) erwartet am Samstag um 13 Uhr in der 2. DCU-Sportkegler-Bundesliga im vorletzten Heimspiel den TSV Pößneck (9., 10:16) in der Frankenhalle. Die Gäste aus Thüringen rangieren zwar nur auf dem 9. Platz, doch die Mannen um Spitzenspieler Holger Kröber gelten als unbequem und unberechenbar.



PSV Franken Neustadt -

TSV Pößneck

Pößneck konnte in der laufenden Saison schon zweimal in der Fremde punkten und hat dabei teilweise sehr gute Ergebnisse erzielt. "Wir müssen vom Start weg hellwach sein und die Sache konzentriert angehen, denn mit Steffen Kraus und Holger Kröber stehen uns gleich im Startpaar zwei Brocken gegenüber", sagt Betreuer Ulrich Bieberbach.

Die Puppenstädter sind nach zuletzt drei Siegen in Folge mit teilweise sehr starken Leistungen in der Favoritenrolle, doch unterschätzen werden die Franken den Gegner keinesfalls. "Wenn wir von Beginn an unser Pensum abspulen und annähernd an die 5600 Kegel spielen, bin ich mir auch sicher, dass wir dieses Spiel gewinnen werden", glaubt Leistungsträger Jochen Geiger. Der Routinier, der erst im Sommer am lädierten Knie operiert wurde, wird mehr und mehr zur Trumpfkarte im PSV-Team und wird im Schlusspaar neben dem zuletzt überzeugenden Thorsten Kockmann auflaufen.

Vorher wollen aber Jürgen Bieberbach und Michael Lohrer im Startpaar sowie Dietmar Gäbelein und Tobias Bieberbach im Mittelpaar den Weg für den achten Heimsieg ebnen. Und mit Sascha Hammer haben die Neustadter noch einen wichtigen Joker im Ärmel. tbi

PSV Franken Neustadt (Heimschnitt 5575): Jürgen Bieberbach (Heimschnitt 943), Michael Lohrer (961), Dietmar Gäbelein (925), Tobias Bieberbach (926), Thorsten Kockmann (898), Sascha Hammer (906), Jochen Geiger (941)

TSV Pößneck (Auswärtsschnitt 5314): Steffen Kraus (Auswärtsschnitt 924), Holger Kröber (954), Sebastian Scheidig (929), Jens Blumenstein (911), Alexander Pöpplen (903), Daniel Stenzel (925), Tobias Krahner (896), Christoph Kuchenbäcker (899), Ralf Läsker (841).