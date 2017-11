Unbekanntes Fahrzeug ramponiert Gartentor

Ein Unbekannter beschädigte in der Zeit vom vergangenen Sonntag, 15 Uhr, bis Dienstag, 15 Uhr, in der Prappacher Straße ein Gartentor, gegen das er mit seinem Kraftfahrzeug prallte. Der Anstoß war so stark, dass die Halterung des Tores aus dem Fundament gerissen wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1000 Euro.