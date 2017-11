Unbekanntes Auto fährt zu weit links

Gegen 19 Uhr fuhr am Samstagabend eine 21-Jährige mit ihrem Skoda von Pretzfeld in Richtung Wannbach. Kurz vor der Abzweigung nach Hagenbach kam ihr ein dunkles Fahrzeug mit EBS-Zulassung weit auf der linken Fahrbahn entgegen. Beim Vorbeifahren streiften sich beide linke Außenspiegel, wobei der Spiegel an dem Skoda im Wert von 200 Euro zu Bruch ging. Die junge Fahrerin hielt an, während der andere Beteiligte unbekümmert weiterfuhr. Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen Unfallflucht eingeleitet und sucht unter Tel. 09194/ 73880 nun nach Zeugen des Vorfalls.