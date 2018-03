Unbekannter wollte Wohnwagen aufhebeln

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag versucht einen Wohnwagen aufzubrechen. An dem, in der Kissinger Straße abgestellten, weißen Wohnwagen sind Hebelspuren an der Tür festgestellt worden. Möglicherweise wurde der bislang unbekannte Täter bei der Ausführung gestört. Der Schaden beträgt rund 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hammelburg, Tel.: 09732/9060, entgegen. pol