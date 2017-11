Unbekannter wirft Motorräder um

In der Hauptwachstraße wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwei geparkte Motorräder von einem bislang unbekannten Täter umgeworfen. An einer Moto Guzzi wurden hierbei das Scheinwerfergehäuse sowie Teile der Abgasanlage beschädigt. An dem zweiten Motorrad, einer Yamaha, brach der Blinker ab. An beiden Zweirädern wurde ein Gesamtschaden in Höhe von knapp 300 Euro verursacht. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Rufnummer 0951/9129-210 entgegen.