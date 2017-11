Unbekannter tritt Haustür ein

Einen Sachschaden von mindestens 500 Euro verursachte ein bislang Unbekannter am Sonntag an der Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Nägleinsgasse. Dabei wurde die untere der beiden Sicherheitsglasscheiben der Haustür entweder eingetreten oder eingeschlagen, berichtet die Polizeiinspektion Coburg. In das Gebäude gelangte offensichtlich niemand. Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt. Sachdienliche Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 09561-645209 entgegengenommen. red