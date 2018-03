Unbekannter trat Haustür ein

Am späten Freitagabend meldete ein 50-jähriger Mann eine Beschädigung an seiner Haustür in der Waldstraße. Vor Ort wurde dann festgestellt, dass die Tür mit Gewalt eingetreten wurde. Ein Einbruch konnte allerdings ausgeschlossen werden. Der Schaden an der Tür wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Die Polizei Bad Kissingen bittet um Hinweise unter Tel. 0971/714 90. pol