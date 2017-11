Unbekannter stiehlt zwei Fußballfahnen

Bereits zum zweiten Mal ist einem Anwohner aus der Lessingstraße in Höchstadt eine Fahne vom Fahnenmast auf seinem Grundstück gestohlen worden. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die Borussia Mönchengladbach-Fahne vom Mast gestohlen. Dabei wurde auch das Seil zerschnitten. Der Schaden beläuft sich auf rund 80 Euro. Ebenfalls von Samstag auf Sonntag wurde aus einem Vorgarten in der Beethovenstraße in Adelsdorf eine FC-Bayern-München-Fahne gestohlen. Auch hier schnitt der bislang Unbekannte das Seil durch und entwendete die Fahne. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Höchstadt unter Telefon 09193/63940 zu melden. pol