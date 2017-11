Unbekannter ritzt zwei lange Kratzer in Renault

Von einem unbekannten Täter verkratzt wurde in der Nacht zum Donnerstag ein schwarzer Pkw Renault, der in der Schlesierstraße beim Spielplatz geparkt war. Mit einem spitzen Gegenstand ritzte dieser zwei lange Kratzer in den Lack. Der Schaden wird auf circa 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 09531/9240 entgegen.