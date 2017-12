Unbekannter prügelt auf Frau ein

Ihre Zivilcourage wurde einer 37-jährigen Kulmbacherin am Dienstagabend zum Verhängnis. Nach dem Besuch des Winterdorfes machte sich die Frau gegen 20.30 Uhr auf den Heimweg. In der Oberen Stadt wurde sie auf ein junges Paar aufmerksam, das offenbar lautstark stritt. Als die Frau den Streit schlichten wollte, wurde sie von dem beteiligten, etwa 35 bis 40 Jahre alten Mann unvermittelt ins Gesicht geschlagen und in den Bauch getreten. Anschließend konnten der Schläger und seine Begleiterin unerkannt flüchten. Um Hinweise auf den Täter, der einen dunklen Pullover trug, bittet die Polizei. pol