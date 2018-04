Unbekannter hinterlässt größeren Blechschaden

Gegen die linke Frontseite und die Fahrertüre eines in der Ferdinand-Dietz-Straße geparkten schwarzen Opel Adam stieß am Montag zwischen 14 und 18 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.