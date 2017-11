Unbekannter fährt VW Fox an

Ein Frau aus dem Raum Kulmbach erstattete bei der Polizei Kronach Anzeige wegen Unfallflucht, da ihr schwarzer VW Fox im Bereich des Kofferraum angefahren und beschädigt wurde. Als mögliche Unfallörtlichkeiten nennt die Geschädigte den Parkplatz vor dem Geschäft Deichmann in Kronach, bzw. den Parkplatz vor der Sparkasse in Weißenbrunn. Der Schaden am beschädigten Pkw beläuft sich auf circa 500 Euro.