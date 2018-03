Unbekannter fährt Schild und Mauer an

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ist am Dienstag zwischen sechs und zehn Uhr vormittags in der Hermann-Müller-Straße in Herzogenaurach gegen ein Straßenschild und die Mauer eines angrenzenden Anwesens gefahren. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 150 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte im Anschluss einfach aus dem Staub. Anhand der Unfallspuren dürfte der Unfallverursacher mit einem roten Fahrzeug unterwegs gewesen sein. Wer im genannten Zeitraum etwas beobachtet hat, soll sich unter der Telefonnummer 09132/78090 mit der Polizeiinspektion Herzogenaurach in Verbindung setzen. pol