Unbekannter fährt Pkw an

Am Freitag, 1.Dezember, fuhr zwischen 8 und 12 Uhr ein unbekanntes größeres Fahrzeug, vermutlich ein Lieferfahrzeug oder ein Klein-Lkw, in Kloster Banz gegen einen geparkten Pkw Peugeot 407. Der Peugeot mit Landshuter Kennzeichen war ordnungsgemäß auf dem kleinen Parkplatz direkt vor dem Kloster geparkt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Peugeot entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro am Kotflügel vorne rechts. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich in der Polizeistation Bad Staffelstein unter Tel. 09573/22230 in Verbindung zu setzen. pol