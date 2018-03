Unbekannter fährt geparkten BMW an

In der Bergstraße in Höchstadt ist zwischen Freitag, 16 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr, ein geparkter schwarzer BMW an der vorderen Stoßstange beschädigt worden.

Vermutlich wurde beim Ein- oder Ausparken durch ein unbekanntes gelbes Fahrzeug die Stoßstange vorne links touchiert. Die Polizei stellte gelben Farbabrieb am geschädigten Fahrzeug fest. Es entstand ein Schaden von rund 1500 Euro. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 09193/63940.