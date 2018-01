Unbekannter Dieb stiehlt Kosmetikartikel

Am Samstag zwischen 13.45 und 16.15 Uhr hat ein unbekannter Täter aus einem Drogeriemarkt in der Kraftwerkstraße in Forchheim verschiedene Kosmetikartikel im Wert von mindestens 85 Euro gestohlen. Der Dieb wurde von einer Überwachungskamera aufgenommen. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Forchheim unter Telefon 09191/7090-0 in Verbindung zu setzen. pol