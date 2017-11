Unbekannter demoliert weißen VW Up

Im Zeitraum zwischen dem 3. November, 16 Uhr, und dem 6. November, 10 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter einen in der Moosstraße geparkten weißen VW Up am vorderen Stoßfänger. Dieser wurde zerkratzt und gebrochen, wodurch ein Sachschaden von 3000 Euro entstand. Nun sucht die Polizei Zeugen, die zu dieser Tat etwas beobachtet haben.